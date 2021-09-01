韓國通過修例　禁止蘋果Google壟斷應用程式商店支付

韓國國會8月31日表決通過通過《電子通信事業法》修正案，禁止蘋果（Apple）和谷歌（Google）強制應用程式開發者使用兩大科技巨頭的支付系統，實際等同宣告他們的App Store和Play Store的壟斷行為屬非法。



國會以壓倒性支持通過修法，使韓國成為第一個通過這類立法的主要經濟體，可能為全球其他司法管轄區開創先例。這項立法被稱為「反Google法」，將能讓用戶繞過應用程式商店擁有者設定的收費方式，自行選擇應用程式支付服務供應商。

圖為2021年8月31日，韓國國會召開會議表決法案。（AP）

蘋果和Google因為向開發者收取30%佣金，並且強制使用內部支付系統，以收取一部分交易費，而招致全球批評聲浪。

Google計劃今年稍後針對應用程式內購（In-App Purchase），要求全球開發商必須強制使用Google Play付費系統，使用Google支付系統，系統超過特定門檻時收取30%佣金。

兩大科技巨頭主宰韓國應用程式市場。根據科技部數據，Play Store於2019年創下近6萬億韓圜（約52億美元）營業額，佔韓國整體的63%。App Store同期市佔率則為24.4%。