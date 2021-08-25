庫克掌舵Apple蘋果帝國10周年　公司市值翻6倍　專家：最成功交接

8月24日是蘋果公司（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）上任十周年的日子。在他掌舵十年間，蘋果市值成長約600%，達到近2.5萬億美元，年營收也增逾一倍，這份亮眼成績單足以證明庫克有能力領導已故創辦人喬布斯（Steve Jobs）一手打造的蘋果帝國，並在迎來個人擔任蘋果行政總裁第2個十年之際，以此基礎繼往開來。



美國有線新聞網絡（CNN）報道，當庫克接任蘋果行政總裁時，這是一個與其他企業不同的公司轉型。他走出喬布斯的陰影，執掌全球最大科技公司之一，面臨着公司未來是否能更成功的不確定性，但十年來，庫克領導的蘋果是全球最有價值的公司，且仍是最具影響力公司之一。全球有超過10億人使用蘋果設備，數千萬開發商在該公司軟體平台建立業務。

若喬布斯以能夠創造開創性設備來重新定義消費者科技體驗而聞名，庫克則以擴展蘋果生態系統而聞名。庫克建構了一套訂閱服務系統與其他硬體產品，來支援喬布斯推出的核心iPhone業務。

蘋果在庫克領導下已從一家高端設備製造商，變成一家規模龐大、業務多元化的公司，業務範圍從支付服務到獲得奧斯卡提名的影視製片廠，並收購一百多家公司，包括2016年斥資30億美元收購Beats和2019年斥資10億美元收購英特爾（Intel）智慧手機數據晶片團隊。

在蘋果公司內部，庫克繼承了一種以無情要求著稱的企業文化，他現在管理的員工更加關注社會議題。庫克本人在2014年也成為首批公開宣布出櫃的美企行政總裁之一，並一直參與LGBTQ+權益倡導活動。雖然庫克沒有推出像iPhone一樣成功的顛覆性的產品，但他找到讓公司維持成長的方法。

FBB Capital Partners研究主管貝利在談到蘋果從喬布斯時代過渡至庫克時代時表示，這可能是企業史上最成功的交接。貝利說：「坦白說，蘋果需要一位啦啦隊長和一位政治家，而非一個每件事都要管、壓力過大的創辦人。這是在維護一個帝國。」

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