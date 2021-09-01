阿富汗局勢｜拜登撤軍後首次演說　稱要應對中俄挑戰

美國完成從阿富汗撤軍，美國總統拜登（Joe Biden）就結束阿富汗戰爭進行辯護，誓言繼續反恐，同時提及美國面對來自全球包括中國和俄羅斯的挑戰。



美國總統拜登8月31日在白宮就美國結束在阿富汗20年的軍事行動發表講話。據白宮網站發布的消息，拜登表示，美國在阿富汗的撤軍行動已完成，在過去的17天裏，超過12萬名人員被疏散，其中包括約5,500名美國公民。

拜登表示，他為撤軍決定負責。拜登承認，目前仍有100至200名美國人滯留在阿富汗，他已要求國務卿布林肯（Antony Blinken）與國際夥伴協調，確保人員撤離工作繼續進行。

拜登稱，美國20年來在阿富汗的軍事行動花費超過2萬億美元，超過20,744名美國軍人和2,461名美國公民因此死亡，繼續戰爭不符合美國國家利益。

拜登強調，美國打擊恐怖主義的行動沒有結束，美國將繼續打擊包括極端組織ISIS-K在內的全球恐怖主義威脅。

拜登談阿富汗不忘提及中國。拜登說：「有一件重要的事情需要理解：世界正在改變。我們正在與中國進行一場激烈的競爭。我們正在多個方面迎接俄羅斯帶來的挑戰。我們面臨着網絡攻擊和核擴散。」

拜登說，美國需要去應對新的威脅；應對21世紀新的挑戰。需要兩者兼顧，一邊要打擊恐怖主義，一邊面對現在新的威脅，但同時要保住美國目前所擁有的地位。

拜登說，俄羅斯和中國最想看到的，就是美國被捆綁在阿富汗，讓這場戰爭再拖10年。

拜登說，美國需要從錯誤中吸取教訓，必須專注於國家安全利益。「對阿富汗撤軍的決定並不是涉及到一個國家，它是要終結一個時代。」