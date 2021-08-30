阿富汗局勢｜殉職美軍遺體運返美國　拜登率領高官迎接

阿富汗喀布爾國際機場8月26日發生自殺式炸彈襲擊，導致13名美軍殉職，他們的遺體8月30日運返美國，總統拜登（Joe Biden）在特拉華州（Delaware）的多佛空軍基地（Dover Air Force Base）迎接他們的遺體。



拜登在第一夫人吉爾（Jill Biden）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），以及國務卿布林肯（Antony Blinken）等人陪同下在跑道等候，神情哀傷地站立迎接其中11名陣亡美軍的遺體。另外2名陣亡美軍的遺體，則應其家人要求，以私人方式被帶回家鄉。

阿富汗局勢：圖為美國海軍發布12名殉職美軍遺照的組圖。他們都死於8月26日機場阿貝門（東門）的自殺式炸彈襲擊。（AP）

載着遺體的靈柩由多名美軍從C-17運輸機上，搬至多輛車子上。蓋上美國國旗的靈柩逐一運上車時，拜登一行人把右手放在胸前，向陣亡士兵致敬。

在30日的早些時候，拜登和夫人吉爾會見了部分陣亡美軍的家屬。

這批殉職美軍年齡介乎20至31歲，他們當中有5人年僅20歲，都是911襲擊事件發生前不久出生。