克里為何再次訪華　英媒：美國擬把中美合作聚焦氣候問題

美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）時隔4個多月再次訪華。英媒指，美國將與中國的合作聚焦氣候問題，這對解決全球氣候問題至關重要。



中國生態環境部8月31日宣布，美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）於8月31日至9月3日訪華。這是克里4個多月來第二次訪華。

路透社評論稱，克里無權與中國討論任何其他話題，在中美雙方政治關係緊張的情況下，美國試圖將中美關係的焦點對準氣候問題。

美國總統氣候特使在抵達中國前，訪問日本東京（請點擊圖集瀏覽）：

+ 1

克里於2021年4月14日至17日訪問上海，成為拜登（Joe Biden）政府上台後首位訪華的美國高級官員。

美國《華爾街日報》8月26日曾引述消息人士報道稱，克里在訪華期間，將向中國領導人施壓，要求他們宣布暫停為國際燃煤項目融資。

2021年4月22日，美國總統拜登（左）和氣候特使克里（右）在白宮東廳出席氣候問題領導人視頻峰會。（AP）

《澳洲人報》8月31日則以《中美對話威脅孤立澳洲》為題報道稱，中美在氣候領域加強對話，讓澳洲面臨着「被排除出決策圈之外」的風險。澳洲政府因為拒絕做出減排承諾一直面臨國際社會的批評。