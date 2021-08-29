澳洲素食主義者闖入LV示威　以自身「血的控訴」抗議虐待動物

動物權益近年成為全球各地民眾關心的議題，例如保護貓、狗，或是海洋生物等。而在澳洲就有一位知名的素食主義者到一間名店進行另類「血的控訴」，結果惹來爭議，更要面對官非。



澳洲七號新聞台（7 News）8月24日報道，當地著名女素食主義者彼德森（Tash Peterson）21日與兩名男友人到西澳洲首府珀斯（Perth）的Louis Vuitton專門店示威。她只穿上內褲，上半身塗滿鮮血，手持「寧願赤裸都不穿上動物的毛皮」標語在店內走動。

澳洲素食主義者彼德森（Tash Peterson）8月21日到珀斯的LV專門店內示威，抗議人類虐待動物。（Facebook/vganbooty圖片）

她向店內顧客高叫「你們的皮包、大褸及毛衣到底從何而來？」「如果你們不是素食主義者，就是虐待動物的人」，並稱Louis Vuitton殺害牛、羊、狐狸、水貂和鴨等，形容對方沾滿鮮血，重申動物不是大家的衣服、食物、娛樂對象等。

現年26歲的彼德森其後在Instagram解釋自己的「出位」行為，表示以自己的經血塗在身體，象徵社會屠殺動物及人類中心主義。她指出大家都是動物，所有品種都有權自由生活和不受人類傷害。

澳洲素食主義者彼德森（Tash Peterson）8月21日到珀斯的LV專門店內示威，抗議人類虐待動物。她之後在Instagram上載自己塗滿經血的照片，為她的出位行為解畫。（Instagram/vganbooty截圖）

事實上，彼德森已經不是首次以另類方式為動物爭取權益，她曾經在5月「突襲」一間海鮮餐廳，抗議魚類遭人類「屠殺」，結果她被西澳政府禁止進入州內的持牌食肆，她其後揚言移居其他州份，並在墨爾本（Melbourne）發起多次示威。

至於今次在珀斯的示威，當地警方指已經起訴彼德森和另外兩名年齡分別22及27歲的男子在公眾場合行為不檢罪，三人須在9月中到法院應訊。