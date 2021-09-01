阿富汗局勢｜年末或有350萬名難民湧向其他國家　難民潮或重現

塔利班回朝，阿富汗局勢緊張，外界擔憂難民潮會湧現。聯合國已警告至2021年末，阿富汗可能會有350萬人選擇離開。歐盟亦在8月31日舉行會議，商討難民對策。



在剛過去的兩星期，各國利用空路接走了包括阿富汗的大量人離開。美國表示他們從阿富汗撤離了8萬名平民，當中約5500人是美國公民，其他是阿富汗或其他國家公民。英國亦表示已帶離1.5萬人離開，當中8000人是阿富汗公民。

根據非牟利組織國際救援委員會（International Rescue Committee），自2001年有近30萬名的阿富汗人曾協助美國。美國承諾會讓所有曾協助他們的阿富汗人離開，部份人因為擔心遭塔利班報復已選擇離國，但他們應如何離開現在成為難題。

圖為8月31日，從阿富汗離開的難民抵達美國杜勒斯國際機場，正等待進一步安排。（Reuters）

塔利班目前已控制全國所有主要通往鄰國道路，據指塔利班會容許持有有效文件的人離開，但無人知道這個情況會持續多久。這不僅是塔利班會否繼續容許人才湧出，周邊國家也正受到難民蜂擁而至的壓力。在喀布爾，多個大使館連日擠滿了人群，希望獲得簽證離開。

聯合國亦呼籲阿富汗的鄰國保持邊境開放，接收難民。

不過個別國家，如烏茲別克已表示關閉了與阿富汗接壤邊境，以保障「安全」。巴基斯坦亦表示他們再無能力接收更多難民，導致有指有大量難民被困在阿富汗接接壤巴基斯坦的邊境。

圖為8月26日，有阿富汗裔民在印度新德里集會示威，要求印度政府協助阿富汗難民。（Reuters）

根據聯合國難民署資料，在2020年，巴基斯坦接收了150萬名阿富汗難民，伊朗接收了78萬人，德國則接收了18萬，排名第三。

為避免再次出現當年的敘利亞難民危機，歐盟擬支援其周邊國家，協助處理及安置難民，以避免難民湧向歐洲國家。