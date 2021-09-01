菅義偉爭取連任引發日本執政黨高層改組　親華派二階俊博恐下台

日本首相菅義偉民意下跌，地位岌岌可危，9月1日在記者會上再次表示，目前無法解散眾院，否認推遲日本執政黨自民黨總裁選舉。



二階俊博（右）憑藉老練的政治手腕獲得日本前首相安倍晉三和現任首相菅義偉的信任，正在刷新歷代幹事長最長在任時間紀錄。（ Getty）

據日本共同社9月1日報道，菅義偉在回答媒體提問，就最快在9月中旬解散眾院表示，「我一直重申最優先的是新冠肺炎（COVID-19）疫情防疫對策，現在這種嚴峻情況下無法解散眾院。」菅義偉還否認推遲自民黨總裁選舉。

目前，自民黨黨內愈來愈多人推測為推遲總裁選舉，菅義偉或許會在包括更換日本自民黨幹事長二階俊博在內的黨高層人事調整後於9月中旬解散眾院。多名政府相關人士透露，政府和執政黨基本決定在9月自民黨總裁選舉前暫不召集臨時國會。

自民黨內部有方案提出，菅義偉不行使眾院解散權限，隨着眾議員任期屆滿（10月21日），由內閣會議決定舉行下屆眾院選舉。另一些自民黨黨內人員認為應該先舉行多名候選人參加的總裁選舉、再舉行眾院選舉的意見根深蒂固，不確定因素猶存。

共同社特別提到，菅義偉和二階俊博8月31日在日本首相官邸的會談持續了約30分鐘，二階俊博就自民黨高層人事安排表示：「希望不要顧慮我，自由調整人事。」

有分析認為，菅義偉為了求活連任日本首相而親自動手裁掉二階俊博。2020年的日本執政黨自民黨總裁選舉中，率先於其他派系表態支持菅義偉，促使菅義偉獲得壓倒性勝利。二階俊博在公明黨中也頗有人脈，對於沒有所屬派系的菅義偉而言是強而有力的後盾。

共同社提到，二階俊博作為親華派知名，與中國政要也擁有溝通渠道。2020年7月8日，在中國通過「港版國安法」後，日本自民黨外交小組和外交調查會提出要求取消中國國家主席習近平作為國賓訪日一事，遭到二階俊博阻止。此外，二階俊博還再三阻撓日本針對香港或新疆等人權問題表態。