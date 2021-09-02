中國西南美國商會遭停止運作　外交部：中國是法治國家

中國西南美國商會（AmCham Southwest China）8月31日表示，根據中國政府要求而停止運作。外交部9月1日指，不清楚有關事件。



外交部發言人汪文斌9月1日被問到有關情況時，表示不了解該情況，並稱應向有關部門詢問。他重申中國是法治國家，任何外國組織都應當在中國法律框架下行事。

中國西南美國商會30日通知會員，稱根據中國的法律和法規，中國西南美國商會需停止運作、以及不再以中國西南美國商會的名義舉辦任何活動。

該會會長長王曉東（Benjamin Wang）指，商會正與中國政府部門討論有關商會註冊、以及商會未來方向的問題。他提到中國民政部（MCA）看來正執行一條規則，令各國分別只在中國設立一個官方商會。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）談及有關問題時，呼籲合作解決中國西南美國商會註冊和未來運作的任何問題，他亦認為，事件再次反映中國不透明、武斷的監管環境令投資形勢對外國企業越來越不利。