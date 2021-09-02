圖免隔離遊夏威夷　美國女子偽造疫苗證明　終因串錯字被揭發

新冠肺炎疫情蔓延全球，接種疫苗、隔離或檢測成為出入境基本條件。美國有一名女子想到夏威夷遊玩，但又想按規定隔離，竟使用假疫苗證明，最終卻因串錯字而被揭發使用假文件。
綜合外媒報道，美國24歲女子蔻依(Chloe Mrozak)本月23日到夏威夷遊玩，依規定必須出示疫苗接種證明，或3天內的陰性檢測證明才可免隔離10天。但她證明文件卻將莫德納疫苗的「Moderna」錯拼成「Maderna」，而且該文件上有兩次接種紀錄，但填寫字跡竟完全一樣，由於不大可能兩次都由同一人替她接種，所以引起了防疫人員疑心。
最後當地防疫人員為了查證真偽於是向有關方面查詢，結果揭發根本沒有蔻依的接種紀錄。但由於當時蔻依已離開，而且她還填了假的酒店資料，防疫人員一時無法找到她。
其後防疫人員檢查蔻依填寫的其他資料，發現她報稱回程搭的是美國航空 （American Airlines），防疫人員判斷這也是假資料，因她去程乘搭西南航空 （Southwest Airlines）。
最後防疫人員在Facebook上確認蔻依身上的紋身，並憑此在西南航空櫃位找到她，並即場將她拘捕。 蔻依結果被控偽造疫苗接種文件，暫時以2000美元保釋。
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