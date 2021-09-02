國泰向無打疫苗紀錄機組人員發出啟動解僱通知　限已打針人員執勤

國泰航空早前發出內部通告，從10月1日起，所有進入香港國際機場禁區範圍工作的國泰駐港員工及外判服務供應商，均必須已接種疫苗。網傳有國泰機組成員收到公司信，稱在8月31日仍未有告知公司完成兩針疫苗接種，且無醫生證明不適宜打針證明，公司啟動解僱程序。



國泰表示，93%駐香港員工已預約接種或已接種疫苗，當中包括99%的駐港機師及約93%的駐港機艙服務員，目前正個別跟進處理少數個案。



國泰航空表示99%的駐港機師及約93%的駐港機艙服務員已接種疫苗。（資料圖片）

機場工會收到有機場人員未打疫苗被解僱

機場空運員工協會總幹事儲漢松表示，工會近來的確收到相關求助個案，包含航空公司及地勤公司員工，因為無提交醫生證明、且未有完成接種的員工被解僱。工會表示密切關注，亦希望相關企業可以盡量做崗位調整來取代解僱。

他又指出，不想打針當然是個人意願，但是根據機管局規定，機組成員屬於高風險群組，如不接種疫苗，相信難以工作，若職位調動，企業也未必有足夠崗位協調。他表示，工會正密切關注，且十分關注因健康原因不能接種疫苗的人士。

國泰電郵未提供針紙機組人員：將啟動終止合約

昨日（9月1日）網傳一封國泰給機組人員的電郵，指公司在6月24日已公布所有機組成員必須最遲在8月31日完成接種疫苗，在過去九星期向員工提供疫苗資料及醫療資訊，並說明一旦未符合要求的後果。

該封電郵是國泰發給未提供疫苗接種紀錄或不適合接種的醫生證明的機組人員，「因此公司將啟動終止合約」。信中提醒有關員工若資料有誤，要立即找相關部門。

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將審視未打疫苗員工能否獲續聘為機組人員

國泰表示，93%的駐香港員工已預約接種或已接種疫苗，當中包括99%的駐港機師及約93%的駐港機艙服務員，已考量未能符合疫苗接種要求的機組人員個案，大部份是具備充份的醫療理據而無法接種疫苗，或正在長期休假，公司正個別跟進處理少數個案。

國泰稱會繼續審視尚未接種疫苗員工的職務，以評估他們能否獲續聘為國泰機組人員，而由9月1日起，所有國泰航班會由已完全接種疫苗的機組人員執勤。

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國泰貴賓室女員工上月中感染變種病毒

國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」工作的一名47歲外判女員工上月中確診，並帶有L452R變異病毒株，疑被過境旅客傳染。她居住的東涌逸東（二）邨美逸樓及到過的14個地方納強制檢測，遍佈東薈城、港鐵東涌站、機場、龍運巴士S65及N64，而食肆就佔了七間。

▼8月16日東涌逸東（二）邨美逸樓圍封強制檢測▼



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國泰：10月起分批不接受員工以檢測替代打疫苗

另外，國泰早前發出內部通告，從10月1日起，所有進入香港國際機場禁區範圍工作的國泰駐港員工及外判服務供應商，均必須已接種疫苗。換言之，從該月起，國泰航空不容許以檢測證明替代疫苗接種；第二階段從12月1日起，於機場禁區以外國泰處所工作及進出的所有國泰駐港員工及外判服務供應商，亦必須已接種疫苗，同樣由當日起不再接受以檢測證明替代。

國泰當時還表示，89%的駐香港員工已預約接種或已接種疫苗，包括99%的駐港機師及約92%的駐港機艙服務員。今年駐港的機組人員在抵港時及其後的日子已接受逾80,000次病毒檢測，當中並無陽性結果。