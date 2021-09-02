中國新版海上安全法生效　美國批嚴重威脅航行自由

中國新版《海上交通安全法》正式生效引發美澳等國強烈反彈，美國五角大樓回應時，批評這是對航行和貿易自由的「嚴重威脅」。



9月1日，新修訂的《中華人民共和國海上交通安全法》正式生效施行。

中國交通運輸部稱，新《中華人民共和國海上交通安全法》的實施，將構建中國海上交通安全管理新體系，對提升海上安全保障能力、保障資源通道安全、維護中國國家海洋權益、促進中國國民經濟發展具有重要意義。

根據中國海事局近日發布的公告，根據新的《中華人民共和國海上交通安全法》，5類外國船舶進入中國領海應向海事管理機構報告，包括：潛水器；核動力船舶；載運放射性物質船舶；載運散裝的油類、化學品、液化氣體等有毒、有害物質船舶；以及法律、行政法規或國務院規定可能危及中國海上交通安全的其他船舶。

五角大樓9月1日對此回應稱，這是對航行和貿易自由的「嚴重威脅」。

五角大樓發言人薩普爾（John Supple）在回答有關中國法令的問題時說，「美國仍然堅定地認為，任何沿海國的法律或法規都不得侵犯所有國家根據國際法享有的航行和飛越權利。」

他說：「非法和廣泛的海上主張，包括在南海，對海上自由構成嚴重威脅，包括航行和飛越自由，自由貿易和不受阻礙的合法商業，以及南海和其他沿海國家的權益等。」

澳洲也回應稱，澳洲海軍將不會受中國的新法令約束，表示澳洲軍艦將繼續根據國際法行使航行自由。