新冠肺炎｜美國與藥廠商討接種第三針疫苗加強劑　世衛再度反對

美國食品和藥物管理局（FDA）9月1日表示，他們將與輝瑞（Pfizer）及BioNTech召開會議，商討給予國民接種第三劑疫苗。世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）再次呼籲富裕國家應把疫苗給予窮困國家。



FDA表示他們將與輝瑞及BioNTech在9月17日召開會議，商討接種第三劑疫苗作為加強劑的安排。美國新冠疫情持續反彈，當局有意給予國民第三針以控制疫情。

法國、英國亦有意提供第三針注射。法國在1日起開始向年逾65歲、距離上次完成接種兩劑疫苗半年時間的年長人士，接種第三針。英國亦在同日宣布，將向居住在英格蘭地區免疫系統有缺憾的人民接種第三針。

圖為8月30日，以色列特拉維夫。一名成年男子正接受第三劑的疫苗注射。（Reuters）

世衛總幹事譚德塞同日表示，關注疫苗分配不平等問題。譚德塞表示，儘管有可能需要為有免疫系統問題的人接種加強劑，但目前並不希望各國廣泛地為身體健康的人群接種第三劑疫苗，呼籲富裕國家通過COVAX等渠道，向有貧困國家捐贈疫苗。

世衛數字顯示，全球已經接種超過50億劑的新冠疫苗，但當中75%集中在10個國家。高收入國家有約五成人口已完成接種，但在非洲等低收入國家，接種率則少於2%。