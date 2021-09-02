阿富汗局勢｜塔利班政府新舵手阿洪扎達　由幕後走到幕前的領袖

阿富汗塔利班發言人稱，組織最高領導人阿洪扎達（Hibatullah Akhundzada）將出任新政府領導人。這一位本來一直在幕後領導組織的領袖，勢將在開始領導塔利班新政府後「走到幕前」，成為未來國際社會中曝光率愈來愈大的面孔。



宗教領袖阿洪扎達他是一名伊斯蘭教法學者，對組織的政治、宗教和軍事事務擁有最終權力。2016年，他接替死於美軍無人機轟炸的前任曼蘇爾（Akhtar Mansour），正式接任塔利班最高領導人一職。

阿洪扎達據報來自坎大哈省南部的塔利班重地斯賓博爾達克（Spin Boldak），曾參與 1980年代抵抗蘇聯入侵的伊斯蘭聖戰。他為人十分低調，具體藏身地點一直是個謎，至今也僅有一張公開照片。外界普遍被指為精神領袖，而非軍事指揮官，從事宗教研究與法律事務，因此塔利班組織的「教令」多半由他訂定，可見其在組織中的崇高地位。

2016年，阿富汗塔利班領導人阿洪扎達擺姿勢拍照。（美聯社）

阿洪扎達對外亦有一定的號召力。

卡塔爾半島電視台報道，阿洪扎達被任命為領袖後，得到蓋達組織首腦扎瓦希里（Ayman al-Zawahiri）的效忠，被他尊為「信徒的埃米爾（源自阿拉伯文的amir，意思是指統率他人的人或國王）」。

在此之前，阿洪扎達是低調的宗教人物。與其說是軍事指揮官，他更被認為是精神上的名義領導人。

阿洪扎達鮮少露面，僅在伊斯蘭節慶時發表年度談話。

(香港01製圖)

據阿富汗黎明新聞9月1日報道稱，薩曼加尼表示，關於新政府的磋商已接近尾聲，關於內閣的必要討論也已進行。對於忠實的指揮官阿洪扎達在政府中的存在，應該毫無疑問，他將成為政府領導人。

據報道稱，塔利班已經任命了阿富汗各省和地區的行政長官，警察局長和警察指揮官，且都已經展開各自的工作。報道指出，目前塔利班仍在討論未來政權名稱，國旗和國歌等事項。