阿富汗局勢｜塔利班政權要過什麼關　才能得到國際承認？

塔利班即將在近日宣布政府內閣名單，伊斯蘭酋長國再度成立。但至目前為止，未有一個國家承認塔利班政權，特別是因為塔利班與被視為極端恐怖主義的組織仍有聯繫，塔利班今後在國際的地位未明。



阿富汗的未來讓人關注，主要是因為兩大原因：恐怖主義及人道危機。自塔利班開始反攻的那一天起，就有憂慮擔心阿富汗會再次成為恐怖主義的天堂。

塔利班一直與蓋達組織有聯繫，包括當年因庇護發動911襲擊的拉登（Osama bin Laden）而遭美國入侵。儘管今天塔利班聲稱與20年前不同，他們還是未與蓋達組織切斷關係。

圖為8月31日，在阿富汗喀布爾機場前把守，持槍的塔利班成員。（AP）

另一方面，在阿富汗領土活躍、自稱ISIS支部的極端伊斯蘭組織ISIS-K，成為了當地最大威脅。他們視塔利班為敵人，並趁着美軍撤退混亂之際向喀布爾機場發動襲擊。超過180人死亡的爆炸事件中，除了13名美軍身亡，亦有大量的塔利班人員喪生。

除了ISIS-K，與阿富汗接壤的國家亦關注當地恐怖主義組織。中國不會希望阿富汗再次成為東伊運恐怖組織的基地；巴基斯坦望透過與阿富汗塔利班的合作，制衡在巴基斯坦但交惡的分支、巴基斯坦塔利班運動（TTP）。

難民危機的人道災難

除了恐怖主義，外界亦擔憂塔利班回朝會否引起新一輪的人道災難。阿富汗的人民憂慮塔利班重覆20年前的黑暗統治，在塔利班進攻時大批逃亡。聯合國已警告至2021年末，阿富汗可能會有350萬人選擇逃離阿富汗。

歐洲不願看見敘利亞難民危機重演；阿富汗鄰國的伊朗、巴基斯坦已無力接收更多的難民；烏茲別克、塔吉克亦擔憂事態會進一步惡化。塔利班的政權是否穩定和開明，成為了焦點。

圖為8月31日，挪威司法部長梅蘭德（Monica Maeland）前往布魯塞爾出席歐盟會議，商討阿富汗對策。（AP）

要獲得國際承認

因此，塔利班政權要獲得國際承認，塔利班必須阻止阿富汗再度成為恐怖分子的天堂，或因管治失敗引來難民危機。但要進一步獲得歐美及聯合國的認可，塔利班還需要尊重人權，特別是女性人權。

美國曾表示，他們對塔利班的評價，將在乎塔利班是否允許阿富汗人和持有有效證件的外國人自由離國、婦女及少數族裔的權利能否受到保護、及塔利班能否阻止阿富汗再次成為國際恐怖組織的基地。

阿富汗過去強烈依賴外國的支援，包括糧食、能源及藥物的進口，在短期內亦不會改變。因前政府倒台，歐美目前暫停所有對阿富汗的資助，阿富汗中央銀行的儲備亦遭到凍結。阿富汗能否獲得國際承認，無疑是重建和發展的重要關鍵。