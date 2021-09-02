美國「女版喬布斯」被控12項欺詐罪　或面臨20年徒刑

美媒9月1日報道，曾被視為矽谷（Silicon Valley）創業傳奇的美國血液檢測初創公司Theranos創始人霍姆斯（Elizabeth Anne Holmes）正面臨牢獄之災。



據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）8月30日報道，霍姆斯因涉嫌大規模欺詐，將上法庭接受審判。霍姆斯和她的前男友，也是Theranos的前總裁巴爾瓦尼（Sunny Balwani）被控12項欺詐罪，騙取投資者數億資金，並欺騙病人稱Theranos的儀器只需幾滴血就可以進行疾病篩查和對健康的全面檢測。

CNBC指出，控、辯雙方律師代表與主審法官從8月31日開始於加利福尼亞州一家聯邦法院遴選陪審員。報道稱，此案9月2日將選出41名准陪審員，他們稍後亦會選出由12人組成的陪審團及5名候補陪審員，並在9月8日宣誓就職。

審判期間，將有多位名人出庭作證。37歲的霍姆斯和56歲的巴爾瓦尼將分別接受審判，目前兩人均不認罪。如罪名成立，霍姆斯將面臨長達20年徒刑。整個審判過程可能持續13個星期。

30歲時的霍姆斯曾被美國《福布斯》（Forbes）雜誌稱為「全世界最年輕的白手起家女億萬富翁」，也曾被其他商業雜誌稱為「下一個喬布斯（Steve Jobs）」。霍姆斯的父親曾在美國國際開發署等政府部門任職，母親曾是美國國會職員，她19歲時從史丹福大學（Stanford University）輟學並創辦了血液檢測公司Theranos，據稱其初衷是為了讓血液檢測更便宜、更方便、更容易被消費者接受。Theranos的估值曾高達90億美元，吸引了超過7億美元投資。

2015年，霍姆斯的血檢公司被媒體揭露可能是一場騙局。2018年，霍姆斯和巴爾瓦尼被美國證券交易委員會（SEC）指控「大規模欺詐」，Theranos也隨之倒閉。