俄羅斯東方經濟論壇開幕　日媒：菅義偉未獲邀出席

俄羅斯東方經濟論壇9月2日在海參崴開幕，日本共同社引述多名政府消息人士報道，日本首相菅義偉沒有收到東方經濟論壇主辦方的邀請，9月無望訪問俄羅斯。



日本前首相安倍晉三從2016年起連續4年出席東方經濟論壇，多次與普京對話。圖為2019年9月5日，東方經濟論壇期間，普京與安倍晉三會晤。（Reuters）

俄羅斯衛星通訊社9月2日報道，俄羅斯東方經濟論壇9月2日至9月4日在遠東聯邦大學校園舉行，2021年的主題是遠東在不斷變化世界中的新機會。此次論壇將以線上線下同步的方式舉行，部份賓客將在線上參加，預計將有大約4,000人到場參加。

俄羅斯東方經濟論壇將於9月3日舉行全體會議，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將親臨會場，哈薩克總統託卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）、蒙古總統呼日勒蘇赫（Ukhnaagiin Khurelsuh）以在線形式參加。

中國國家主席習近平、阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）、印度總理莫迪（​Narendra Modi）、泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）將以視像方式致歡迎詞，預計普京將以視像會議方式與論壇主要會議的主持人和發言人交流。

日本首相菅義偉民意下跌，地位岌岌可危。圖為2021年8月25日，日本首相菅義偉出席新聞發布會。（AP）

共同社報道，菅義偉被指本來對出席論壇態度積極，俄日外長在8月11日電話會談中曾就協調舉行包括會面形式在內的首腦會談達成一致。不過，因俄羅斯力爭在北方四島設置特別區的姿態已明確，日本政府消息人士指出「現在不是首相與普京會面的時候」。

關於菅義偉不參加論壇的理由，日本外務省官員稱：「未受到邀請，俄羅斯大概有自己的判斷。」