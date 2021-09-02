韓正會見克里：應對氣候變化是中美合作重要部份　須以信任為前提

美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）訪華，新華社報道，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正9月2日在北京通過視像方式會見克里。韓正表示，應對氣候變化是中美合作的重要組成部份，必須以信任為前提。



韓正表示，中國在應對氣候變化方面作出巨大努力，也取得顯著成效。他稱在應對氣候變化問題上，中國一直是言必信、行必果。

韓正稱，中美應對氣候變化合作要回歸到《巴黎協定》這一重要基礎，希望雙方聚焦落實《中美應對氣候危機聯合聲明》，在《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》的目標、原則下繼續努力，為全球應對氣候變化作出貢獻。

他稱，應對氣候變化是中美合作的重要組成部份，必須以信任為前提，希望美方按照兩國元首通話精神，為雙方應對氣候變化合作創造良好氛圍。

美國總統氣候特使在抵達中國天津前，訪問了日本東京（請點擊圖集瀏覽）：

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報道引述克里表示，美中應保持建設接觸，共同應對全球挑戰，美方認同中國為應對氣候變化所作巨大努力，願與中方加強接觸溝通，加緊落實《巴黎協定》，共同應對全球氣候變化威脅。

此前，9月1日，中國國務委員兼外長王毅以視像形式會見正在天津進行中美氣候變化磋商的克里。

據中國外交部發布的消息，王毅在會見克里時強調，中美氣候變化合作不可能脱離中美關係的大環境，美方應與中方相向而行，採取積極行動，推動中美關係重回正軌。王毅指出，近年來，中美關係急轉直下，大幅滑坡，面臨嚴重困難，究其原因是美方對中國作出了重大戰略誤判。

王毅說，現在球在美方一邊，美方應停止將中國視為威脅和對手，停止滿世界圍堵打壓中國；應重視並積極回應中方提出的「兩份清單」和「三條底線」，採取實際行動改善中美關係，不能舊賬未了又添新賬。

美國國務院稱，克里利用與王毅的會晤，呼籲中國採取更多措施減少排放。美國國務院發言人表示：「克里國務卿重申，美國仍致力於與世界合作應對氣候危機，這一問題必須以其要求的嚴重性和緊迫性得到解決，並鼓勵中國採取更多措施減少排放。」