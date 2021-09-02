教宗方濟各分析對中國政策強調溝通　稱受當年教廷與東歐對話啟發

撰文：房伊媚 成依華
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天主教教宗方濟各（Pope Francis）接受西班牙電台的訪問在9月1日播出，並在節目內談到教廷對中國政策，據他所指，在與中國對話的事情上，他是受到教廷過去在冷戰時期與東歐國家的對話啟發。有台灣傳媒指，教宗過去較多談熱愛中國、夢想訪華的感性訴求，這次則是理性分析教廷的對中國政策，是從感性到理性。

教宗方濟各接受西班牙大眾廣播電台（COPE）的訪問，主持人談到有些人反對梵蒂岡與中國簽署主教任命協議，教宗回應稱，與中國對話不容易，但他確信不應放棄對話。他稱「封閉的思維永遠不是辦法，至今在中國所取得的成果，是起碼有對話。」

教宗方濟各：圖為發布日期為9月1日的照片，顯示天主教教宗方濟各（左）在梵蒂岡接受西班牙大眾廣播電台記者訪問（Reuters）

慢慢建立橋樑

教宗又談到在對中國議題上，當年教廷與東歐的對話讓他有所啟發。在1960年代的冷戰時期，已故樞機主教卡薩羅利（Agostino Casaroli）受時任教宗約翰二十三世（Pope John XXIII）委託，任務是建立與東歐國家對話的橋樑。教宗方濟各強調，當年的對話進展很緩慢，但仍能「一小步又一小步，去建立橋樑」，他稱，卡薩羅利所做的事為外交關係取得「儲備」，並且最終在任命主教的事務上發揮作用。

台媒：從感性到理性

教宗方濟各藉着東歐例子強調與中國溝通的重要，台灣傳媒中央社指，相較過去突顯熱愛中國、夢想訪華的感性訴求，教宗這次改以理性分析教廷對中國政策，文章又指，方濟各過去也經常推崇卡薩羅利的各種事蹟，但未像這次般直白地表示，他堅持與中國對話之路是受到卡薩羅利的啟發。

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