杜魯多稱教宗應為原住民學校發現遺骸事件　親赴加拿大道歉

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-26 15:06

加拿大近月在2所由天主教會營運的原住民兒童寄宿學校舊址發現無名塚，合計966具遺骸埋在地下有待挖掘，未來或有更多發現。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）6月25日稱他已要求教宗方濟各（Pope Francis）親自到加拿大向原住民道歉。

杜魯多稱，他已就事件直接與教宗方濟各對話，告訴他不僅道歉、是向加拿大土地上所有加拿大原住民道歉有多重要。他稱天主教領袖在研究此事，並積極地探討下一步可採取的措施。

加拿大一原住民組織5月稱在卑詩省（British Columbia）一間印第安人寄宿學校舊址發現215具兒童遺骸。另一加拿大原住民組織領袖6月24日，調查員在一個寄宿學校遺址發現751個無名塚。

加拿大寄宿學校：圖為2021年5月27日，加拿大卑詩省坎盧普斯印第安人寄宿學校門外，設有紀念牌匾，介紹學校的歷史。（AP）

加拿大寄宿學校：圖為大約攝於1970年的照片，相中是位於加拿大卑詩省坎盧普斯印第安人寄宿學校的主行政樓。（Reuters）

加拿大寄宿學校：圖為大約攝於1950年的照片，相中是位於加拿大卑詩省坎盧普斯印第安人寄宿學校的新教學樓。（Reuters）

加拿大有逾15萬原住民兒童在19世紀至1970年代被迫到國家出資的天主教學校上學。它們大多由羅馬天主教傳教士會營運，目的是將他們吸收進社會。