阿富汗局勢｜普京稱美國在阿20年結果是零　中國回應

9月1日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）談及阿富汗局勢時表示，美軍在阿駐紮20年，本質是大規模向阿富汗引入所謂的美式規範和標準，包括改變當地的政治架構，但這些卻給美國自身和阿富汗人民都造成了損失和悲劇。美國在阿經營的成果為零，甚至是負面的。中國外交部2日對此回應。



在9月2日的中國外交部例行記者會上，汪文斌表示，普京所談的觀點值得美方深思。世界上沒有定於一尊的民主形式。各國都有權獨立自主探索符合本國國情和實際的發展道路。阿富汗局勢表明，任何從外部移植、強加民主模式的做法，只會帶來混亂和動盪，最終以失敗收場。

民主是全人類共同價值，不是特定國家的「專利」。世界上不存在什麼「民主領袖」，也沒有任何國家有資格充當「民主教師爺」。鼓吹所謂「民主國家聯盟」、炒作所謂「民主對抗威權」敍事，實質是打着民主旗號黨同伐異，將意識形態和價值觀作為打壓他國、推進地緣戰略的工具，是假民主、真霸權。這種開歷史倒車的行為只會引發分裂和對抗，應當受到各國警惕和抵制。

汪文斌還說，希望美方認真反思，吸取教訓，停止向外推銷自己的意識形態和價值觀，停止動輒對他國進行軍事干涉，停止打着人權旗號在國際上製造分裂和對抗，避免再重蹈在阿富汗的覆轍。

在汪文斌進行該回應的前一天，9月1日，普京出席俄城市符拉迪沃斯託克舉行的青少年慶祝學年開始的會議，他說，「美國軍隊在阿富汗駐紮了20年，在這20年裏，他們試圖教化當地人民，但事實上，他們是在強加他們的規範和生活標準。」「對於那些為美國政府做事，特別是對於生活在阿富汗領土上的人來說，唯一的結果就是悲劇和損失。結果不是負數，就是零。」