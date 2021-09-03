日本首相菅義偉放棄連任原因：無法替換二階俊博

日本首相菅義偉民意下跌，9月3日基本決定放棄連任，同時在自民黨臨時高層會議上表示不參加黨內總裁選舉。



菅義偉2020年9月上任時支持率約70%，由於新冠肺炎疫情等原因，支持率已降至30%以下的歷史低點。一些自民黨黨內人士認為，菅義偉難以帶領自民黨突破接下來的眾議院選舉。（AP）

據日本共同社9月3日報道，日本首相官邸消息人士透露，菅義偉放棄參選自民黨總裁換屆選舉的原因是「原定於9月6日進行的自民黨高層人士變動無法實現」。

菅義偉9月3日在自民黨黨內會議上宣佈將不會參加自民黨總裁換屆選舉，「我想集中精力應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，所以不會競選自民黨總裁。」

二階俊博（右）憑藉老練的政治手腕獲得日本前首相安倍晉三和現任首相菅義偉的信任，正在刷新曆代幹事長最長在任時間紀錄。（ Getty）

日本廣播協會（NHK）指出，這意味着菅義偉將沒有機會帶領自民黨參加即將到來的眾議院選舉，也無法出任下屆日本首相。菅義偉自民黨總裁任期9月30日到期，屆時將辭去日本首相一職。

在這前一天，共同社引述多名相關人士消息稱，菅義偉9月2日在黨總部與日本自民黨幹事長二階俊博會談，向其告知將參加總裁選舉。菅義偉還傳達9月6日實施包括更換二階俊博在內的自民黨高層人事調整的方針。

此外，菅義偉和二階俊博8月31日在日本首相官邸的會談持續了約30分鐘，二階俊博就自民黨高層人事安排表示：「希望不要顧慮我，自由調整人事。」

日本自民黨幹事長二階俊博曾提議黨派議員以扣除部分工資的方式，向受到新冠肺炎影響的中國捐款，但此舉受到黨內成員質疑。（新華社）

有分析認為，菅義偉為連任日本首相而親自動手裁掉二階俊博。2020年的日本執政黨自民黨總裁選舉中，率先於其他派系表態支持菅義偉，促使菅義偉獲得壓倒性勝利。二階俊博在公明黨中也頗有人脈，對於沒有所屬派系的菅義偉而言是強有力後盾。

共同社特別提到，二階俊博作為親華派知名，與中國政要也擁有溝通渠道。2020年7月8日，在中國通過「港版國安法」後，日本自民黨外交小組和外交調查會提出要求取消中國國家主席習近平作為國賓訪日一事，遭到二階俊博阻止。此外，二階俊博還再三阻擾日本針對香港或新疆等人權問題表態。