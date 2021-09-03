颶風「艾達」影響仍在　美國墨西哥灣煉油業將停擺數周

在颶風「艾達」（Ida）襲擊美國墨西哥灣的幾天後，儘管目前「艾達」已經北行離開了墨西哥灣，但其對墨西哥灣石油產業的影響仍將持續一段時間。



財聯社報道，美國時間周三（9月1日），各大能源公司匆忙重啟了墨西哥灣的海上鑽井管道和平台，恢復了原油供應業務，部分墨西哥灣港口也已經恢復運行。不過，目前最主要的石油樞紐港口仍然處於關閉狀態，同時由於缺乏電力和供水，墨西哥灣的諸多煉油廠可能需要數周時間才能重啟。

重要石油樞紐港口仍未開放

據美國海岸警衛隊稱，周三晚間，路易斯安那州的兩個主要港口，新奧爾良和巴吞魯日港已經重新開放。至此，墨西哥灣沿岸的港口中，有十幾個港口已經相繼重啟。

但作為石油樞紐的重要港口，包括美國最大的石油進出口港口LOOP（路易斯安那海上石油港）、Fourchon港、Houma港等仍處於關閉狀態，這些港口負責處理墨西哥灣美國一側的原油進出口，吞吐量高達180萬桶/天。

一名港口官員估計，Fourchon港當前被12至14英尺高（3.65米至4.26米）的浪潮淹沒，當地記錄的風速高達每小時190英里。美國海岸警衛隊預計將在安全檢查完成後重新開放港口，這可能會在至少數日以後。

即使在港口重新開放後，路易斯安那州包括埃克森煉油廠在內的四家大型煉油廠仍然難以恢復運營，因為新奧爾良以西仍存在航行限制，導致他們無法分別通過船隻和駁船獲得石油和產品供應。

由於電力限制而無法啟動

因颶風影響，墨西哥灣石油產量已經鋭減80%，海上監管機構表示，截至9月3日，「艾達」造成的石油和天然氣停產量已經達到每天170萬桶和20.4萬立方英尺，均較前一天提高。

要重啟石油生產需要先對海上平台和管道進行勘測，然而由於墨西哥灣沿岸的道路、電力和運輸設施受損，勘測工作暫時難以展開。

諮詢公司Rystad Energy預測，根據洪水造成的損失狀況來判斷，停工將持續7天至14天。而世界權威能源調研機構Wood Mackenzie高級能源分析師Mfon Usoro估計，由於設施損害嚴重，完全恢復海上作業可能需要兩周或更長時間。

目前路易斯安那州的多家煉油廠中，只有埃克森煉油廠恢復了供電，另外幾家煉油廠仍處於斷電狀態。截至美東時間周三，路易斯安那州仍有近100萬户家庭和企業斷電。

在歐佩克（OPEC）同意繼續逐步增產後，國際原油價格預計將承受壓力。由於煉油廠停產，美國原油價格預計將進一步承壓。

據AccuWeather估計，「艾達」颶風造成的經濟損失可能達到700億美元至800億，其中大部分損失來自石油行業和供應鏈的延誤。