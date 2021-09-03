立陶宛駐中國大使離開北京前　歐盟多國駐華使節大合照以示團結

撰文：成依華
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歐洲國家立陶宛（Lithuania）與中國關係惡化，中國要求立陶宛駐華大使米克維切涅（Diana Mickeviciene）離境後，立陶宛9月3日宣布已召回大使，在米克維切涅離開北京前，一眾歐盟駐華使節與她會面，並且發布大合照，以示團結。

歐盟駐華代表團副團長何雲騰（Tim Harrington）9月3日在Twitter發布這張合照，他在貼文表示，歐盟駐華使團與他們的同事、即要離開北京的立陶宛大使米克維切涅會面，以展示團結，並希望她能盡快返回。

▼歐盟多國駐華使節與米克維切涅的合照▼

立陶宛因允許台灣以「台灣」名義設立代表處，與北京政府的關係更加惡化，中方8月10日宣布召回駐立陶宛大使後，並傳出北京要求立陶宛駐華大使離境的消息，立陶宛外交部之後表示遺憾。9月3日，立陶宛宣布已召回駐華大使。

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