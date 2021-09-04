阿富汗局勢｜會否塔利班就一帶一路項目展開合作？中國回應

9月3日，路透社記者向中方詢問稱，請問中國近期會否與阿富汗就「一帶一路」項目展開合作？中國外交部發言人汪文斌表示，中方希望阿局勢平穩過渡，這是下階段開展對外合作的前提，以及各國企業赴阿投資興業的基礎。



在9月3日舉行的中國外交部例行記者會上，汪文斌表示，中阿是傳統友好鄰邦，中方始終奉行面向全體阿富汗人民的友好政策。長期以來，中國積極支持阿富汗和平重建，為阿富汗經濟社會建設提供大量幫助，為阿增強自我發展能力和改善民生髮揮了積極作用，中阿共建「一帶一路」也給兩國人民帶來實實在在的福祉。

中方注意到，阿富汗塔利班方面表示，將致力於為外國投資者創造良好環境，認為「一帶一路」有利於阿富汗和本地區發展繁榮，希繼續積極支持和參與「一帶一路」建設。中方希望阿富汗局勢平穩過渡，實現持久和平穩定。這是阿富汗下階段開展對外合作的前提，以及各國企業赴阿投資興業的基礎。

9月2日，中國外交部部長助理吳江浩，同塔利班駐多哈政治辦事處副主任哈納菲（Abdul Salam Hanafi）通了電話。哈納菲表示，中國是阿富汗值得信賴的朋友。阿富汗塔利班願繼續致力於發展阿中友好關係，決不允許任何勢力利用阿領土威脅中國利益，將採取有效措施，確保在阿中國機構和人員安全。中國倡導的「一帶一路」合作，有利於阿和本地區發展繁榮，阿富汗希繼續積極支持和參與。