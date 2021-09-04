阿富汗局勢｜歐盟高官稱民主不是出口便成　須讓民眾有賦權自主

歐盟外長9月3日在斯洛文尼亞（Slovenia）舉行非正式會議，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）會前與記者見面，談到阿富汗事件帶來的教訓。



有記者在會議舉行前問博雷利，歐盟在其他如西非薩赫勒的任務，可從阿富汗事件取得什麼教訓，博雷利回答稱「很多」。

他在言談間指出，歐盟在那些地方將需採取一個較全面的做法；這不僅是軍事，還有民事、發展、有效管治、打擊貪污——它須是一個一整套的做法，配以很多地方賦權，意即一個讓民眾增加對其生活控制的過程。

他稱外力不是對其出口民主，也不是去出口自由，而是須讓民眾自主，但這是一些將需更深入發展的東西，因在阿富汗社會中，西方價值肯定沒足夠力量去達成這一點。他稱外力必須非常重視這一點。

博雷利稱阿富汗事件不僅是軍事上的失敗，也是西方價值被擊敗。

阿富汗局勢：圖為8月31日，阿富汗一名從事廢鐵回收的男子在首都喀布爾街頭拉動他的手推車（AP）

新華絲路網稱法國、德國和薩赫勒國家2017年發起薩赫勒聯盟，目的是將主要的國際捐助者聚集在一起，協調該區發展援助以及其他融資努力。聯盟旨在整合安全、發展和治理方面的觀點，儘管採取一些新方法，但一直無法取得一致性和有效性。