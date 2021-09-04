Google傳暫時封鎖阿富汗政府賬戶　防止塔利班取得電郵

英媒9月3日引述消息人士稱，Google已暫時封鎖數量不詳的阿富汗政府電子郵件賬戶。在塔利班（Taliban）掌權後，外界一直關注塔利班會否取得前政府官員及其國際合作夥伴的數碼文件。



路透社3日報道，自阿富汗武裝組織塔利班迅速接管阿富汗後的幾周以來，多篇報道顯示塔利班可能利用生物識別裝置和僱員糧單資料庫來清理敵人。

阿富汗局勢：圖為8月28日，一名塔利班武裝分子在喀布爾國際機場的閘口外站崗。（AP）

報道引述前政府職員稱，塔利班正設法取得前官員的電子郵件。這名職員上月底表示，塔利班要求他保存所屬部門的伺服器數據，不過他沒有聽命行事，此後就躲起來。他說：「如果我這樣做，那麽他們就能獲得前部長級領導人的數據和正式通訊（渠道）。」

Google在3日發聲明時沒有明確證實阿富汗政府賬戶有否被封鎖，僅稱公司正監測阿富汗局勢，並採取臨時行動以確保相關賬戶安全。

公開記錄顯示，約20多個阿富汗政府機構使用Google的服務器來處理正式郵件，包括財政部、工業部、高等教育部、礦業部、總統府禮賓辦公室及某些地方政府機構。