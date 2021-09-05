阿富汗局勢｜與反抗勢力衝突升級　塔利班遭質疑控制恐怖組織能力

阿富汗喀布爾以北潘傑希爾省（Panjshir）的衝突升級，塔利班與反抗組織山谷戰鬥，雙方均聲稱取得勝利。美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）9月4日警告，若塔利班無法控制局勢，阿富汗將持續不穩。



由小馬蘇德（Ahmad Massoud）領導、前政府軍組成的反塔利班勢力民族抵抗陣線（NRF）退守潘傑希爾省，與塔利班衝突持續。NRF的發言人表示，雙方爆發激烈的衝突。

NRF聲稱在山口包圍了「數千名恐怖分子」，迫使塔利班在放棄車輛及設備撤退。塔利班則聲稱取得了局部勝利，控制了該省7個地區中的4個。

圖片所載時間不明，反塔利班勢力NRF在潘傑希爾省一處山谷視察。（Reuters）

意大利一隊醫療援助組織表示，塔利班在3日晚在山谷開始推進，抵達了該組織在一個村落的救援基地，並接收了多名傷員。

美國參謀長聯席會議主席米利接受美國霍士新聞（Fox News）訪問時表示，若塔利班連控制該區也做不到，那會暗示未來蓋達組織可以重組，ISIS或無數恐怖組織將會在阿富汗出現。

潘傑希爾省由無數山谷包圍，地勢險要。在上世紀90年代塔利班政權時候，塔利班政府同樣無法控制該區。