阿富汗局勢｜與反抗勢力衝突升級　塔利班遭質疑控制恐怖組織能力

阿富汗喀布爾以北潘傑希爾省（Panjshir）的衝突升級，塔利班與反抗組織山谷戰鬥，雙方均聲稱取得勝利。美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）9月4日警告，若塔利班無法控制局勢，阿富汗將持續不穩。
由小馬蘇德（Ahmad Massoud）領導、前政府軍組成的反塔利班勢力民族抵抗陣線（NRF）退守潘傑希爾省，與塔利班衝突持續。NRF的發言人表示，雙方爆發激烈的衝突。
NRF聲稱在山口包圍了「數千名恐怖分子」，迫使塔利班在放棄車輛及設備撤退。塔利班則聲稱取得了局部勝利，控制了該省7個地區中的4個。
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意大利一隊醫療援助組織表示，塔利班在3日晚在山谷開始推進，抵達了該組織在一個村落的救援基地，並接收了多名傷員。
美國參謀長聯席會議主席米利接受美國霍士新聞（Fox News）訪問時表示，若塔利班連控制該區也做不到，那會暗示未來蓋達組織可以重組，ISIS或無數恐怖組織將會在阿富汗出現。
潘傑希爾省由無數山谷包圍，地勢險要。在上世紀90年代塔利班政權時候，塔利班政府同樣無法控制該區。