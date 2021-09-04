阿富汗局勢︱塔利班成員朝天鳴槍慶祝致2死多傷　發言人籲別鳴槍

撰文：李秀坤
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中國官媒央視報道，在9月3日晚間，部份塔利班士兵在阿富汗首都喀布爾市區朝天鳴槍進行「慶祝」。當地傳媒一度報道喀布爾的醫院表示，鳴槍事件造成17死41傷，後來修訂為2死10傷。

阿富汗黎明新聞網站（TOLO News）報道，根據喀布爾一間醫院指，有2人送抵醫院前已死亡，3人留院治療，另有7人無需留院，職員稱，所有人都受子彈所傷。

▼當地傳媒指，塔利班成員向天開火慶祝▼

塔利班9月2日宣稱已控制潘傑希爾省（Panjshir）戰略要地後，路透社報道，部份塔利班成員9月3日朝天鳴槍慶祝。

報道指，在首都以東的楠格哈爾省（Nangarhar）有至少14人受傷。

發言人籲停止鳴槍

報道稱，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在社交網站發文，要求塔利班成員停止朝天鳴槍，以免傷及平民。

塔利班9月2日對反塔利班力量民族抵抗陣線（NRF）控制的潘傑希爾省發起進攻，兩方之後均稱在戰事取得優勢，各執一詞

民族抵抗陣線領袖小馬蘇德（Ahmad Massoud）在社交網站發文稱，在潘傑希爾省對抗塔利班的戰鬥仍在進行中。

阿富汗局勢：圖為2021年8月28日在喀布爾巡邏的塔利班士兵（AP）
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