阿富汗局勢︱塔利班成員朝天鳴槍慶祝致2死多傷　發言人籲別鳴槍

中國官媒央視報道，在9月3日晚間，部份塔利班士兵在阿富汗首都喀布爾市區朝天鳴槍進行「慶祝」。當地傳媒一度報道喀布爾的醫院表示，鳴槍事件造成17死41傷，後來修訂為2死10傷。



阿富汗黎明新聞網站（TOLO News）報道，根據喀布爾一間醫院指，有2人送抵醫院前已死亡，3人留院治療，另有7人無需留院，職員稱，所有人都受子彈所傷。

▼當地傳媒指，塔利班成員向天開火慶祝▼

The #Taliban carried out cheerful shootings in most parts of Kabul last night, believing that they had taken control of #Panjshir province, while the Resistance Front denied the Taliban's claim, saying they had inflicted heavy casualties on the Taliban. pic.twitter.com/GbheJ0pSNH — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) September 3, 2021

塔利班9月2日宣稱已控制潘傑希爾省（Panjshir）戰略要地後，路透社報道，部份塔利班成員9月3日朝天鳴槍慶祝。

報道指，在首都以東的楠格哈爾省（Nangarhar）有至少14人受傷。

Emergency Hospital Midnight: People taking their loved ones wounded by the Taliban Air shootings to the hospital. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/lFv7vdqC4I — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) September 4, 2021

Kabul Now: Celebratory fire. Taliban shooting heavy machine guns. Rumours that #PanjshirValley has fallen. #Afghanistanpic.twitter.com/nkHDE05cqN — Alisher Shahir| علی شیر شهیر (@AlisherShahir) September 3, 2021

發言人籲停止鳴槍

報道稱，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在社交網站發文，要求塔利班成員停止朝天鳴槍，以免傷及平民。

کابل ښار او ټول هیواد کې د مجاهدینو د پام وړ:

له هوایي ډزو څخه جدا ډډه وکړئ او پر ځای یې د الله تعالی شکر اداء کړئ.

ستاسي په لاس کې وسله او مرمۍ بیت المال دي، هیڅوک یې د ضائع کیدو حق نلري.

سړې مرمۍ عامو خلکو ته د زیان اړولولو قوي احتمال لري؛ نو بناء بې ځایه ډزې مه کوئ. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) September 3, 2021

塔利班9月2日對反塔利班力量民族抵抗陣線（NRF）控制的潘傑希爾省發起進攻，兩方之後均稱在戰事取得優勢，各執一詞。

民族抵抗陣線領袖小馬蘇德（Ahmad Massoud）在社交網站發文稱，在潘傑希爾省對抗塔利班的戰鬥仍在進行中。

Emergency Hospital in Kabul said 17 bodies and 41 wounded people were transferred to its facility with harm caused by last night’s citywide firing into the air.#TOLOnews pic.twitter.com/oWBKZhrAZW — TOLOnews (@TOLOnews) September 4, 2021