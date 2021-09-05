阿富汗局勢｜婦女連續第二天示威爭取權利　遭塔利班向天開槍驅趕

阿富汗首都喀布爾（Kabul）連續第二天，有婦女走上街頭示威，要求塔利班給予她們平等權利，期間遭塔利班成員用催淚氣體和警棍驅趕。



約100名阿富汗女性9月4日和平示威，她們在步行前往總統府之前，於阿富汗國防部門外獻花圈，以紀念與塔利班作戰陣亡的阿富汗士兵。

Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnews pic.twitter.com/X2HJpeALvA — TOLOnews (@TOLOnews) September 4, 2021

當示威者到達總統府時，十幾名塔利班特種部隊衝進示威人群，向空中開槍。有示威者表示，塔利班向她們施放催淚氣體，並用警棍驅散她們。社交媒體發布的一條短片顯示，十幾名阿富汗婦女與武裝的塔利班安全部隊對峙。

《紐約時報》報道，一名24歲的示威者接受電話訪問時說，塔利班成員當時利用一件金屬物品擊中她，令她失去意識，她頭部的傷口縫合了5針。