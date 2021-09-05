阿富汗局勢｜塔利班警告美國：不應就婦女問題改變彼此文化

塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）在接受採訪時表示，阿富汗在被塔利班接管後「將不會出現關於婦女權利的問題。」



沙欣9月3日接受霍士新聞（Fox News）採訪時說，她們的教育和工作都不是問題。阿富汗女性「能佩戴着頭巾（hijab）接受教育，可以戴着頭巾工作，但他表示，反對「女性應該不戴頭巾接受教育」的主張，認為這不屬於己方的文化。

他強調稱，「我們不應該試圖改變彼此的文化，因為我們沒打算改變你們的文化，你們也不該改變我們的文化。」

沙欣還表示，美國從阿富汗的撤軍結束了阿富汗歷史的一個篇章。沙欣稱，現在，這一階段已成過去，「我們必須着眼於對他們（阿富汗各方）和我們都更好的未來。」

《紐約郵報》（New York Post）9月3日報道稱，這是塔利班發言人對美國政府的警告。

關於塔利班同阿富汗各方的關係，沙欣表示，「我們曾有過這種破壞性的、敵對的關係，我們願將其轉變成具建設性的關係，變成良好的關係。這種關係是建立在共同利益和相互尊重的基礎上。他們在建設阿富汗上的貢獻，投資上的貢獻，對建成國內和平的貢獻——他們和美國如果這麼做的話——是受歡迎的。」

《紐約郵報》報道，塔利班的另一名發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）曾表示，阿塔將在伊斯蘭法律框架內尊重婦女的權利，並敦促女性重返學校和工作崗位。一位塔利班發言人還同意接受一位女性電視新聞主持人的採訪。