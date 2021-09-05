日本自民黨總裁選舉局勢料本周明朗化

日本執政黨總裁選舉將在9月29日舉行，現任總裁、首相菅義偉表明不會尋求連任，令總裁選舉版圖突然改變。現時自民黨內有5人表明有意角逐參選，但各自必須取得黨內支持。相信在本周戰局將會明朗化。



目前已表明參選的，有前外相岸田文雄及前總務相高市早苗，兩人在8月時已表示有意角逐總裁。日本傳媒報道，在菅義偉選擇退出後，高市已取得了前首相安倍晉三所屬的派系細田派的支持。

細田派是自民黨內最大派系，有分析指高市以保守政治信條著稱，與安倍有相同之處，因此更容易獲得黨內保守勢力支持。

圖為7月30日，日本首相菅義偉出席東京奧運相關記者會。菅義偉表明不會角逐留任，令自民黨總裁選戰出現變化。（Reuters）

岸田則打出了「聆聽國民之聲，取回政治信賴」的旗號，積極在線上活動。包括頻繁接受電視訪問，利用個人Twitter及Youtube頻道宣傳政策等，希望獲得黨員支持。

岸田擁有自己在黨內的派系，但岸田派在黨內勢力僅排第五。岸田在2020年的黨總裁選舉中亦有參選，雖獲第二高票數但仍以大比數落敗於菅義偉。

現任內閣府規制改革特命擔當大臣河野太郎已表明參選意欲，但未有正式提出參選。有報道指菅義偉支持他出任首相，同時他正在黨內進行遊說工作，爭取支持。

河野在2020年曾接受媒體訪問，表明有意擔任首相。

河野近日積極推動新冠疫苗接種，並在4日出席網上的青少年時裝活動中，再次宣傳接種疫苗的重要性。在擔任改革特命擔當大臣的一年中，亦提出過多項政府內部改革，包括提出廢除印鑑與傳真機，推動電子化。