菅義偉即將卸任日本首相　盤點五位自民黨總裁潛在候選人

日本首相菅義偉9月3日宣布不角逐自由民主黨總裁，意味執政的自民黨將選出一位新領導人出任首相。前外務大臣岸田文雄、前總務大臣高市早苗、新冠疫苗接種推進大臣河野太郎、前防衛大臣石破茂和前男女共同參與大臣野田聖子都是潛在人選。



圖為2021年8月26日，日本前外務大臣岸田文雄於記者會宣布將參加自民黨總裁選舉。（Reuters）

岸田文雄，64歲

前首相安倍晉三辭職時，前外務大臣岸田文雄曾被認為是他的繼承人，但岸田文雄於選民的民調排名較後，最終於總裁選舉僅排名第二，與首相職位失之交臂。

岸田文雄來自自民黨較為溫和的一個派系，被視為對修改和平憲法持冷淡態度。岸田文雄曾表示，他參加競選是為了表明自民黨「傾聽人民，提供廣泛的選擇，並保護國家的民主」。言論被視為批評菅義偉的執政風格。

圖為2019年9月11日，日本總務大臣高市早苗於首相官邸出席記者會。（Reuters）

高市早苗，64歲

高市早苗曾是安倍的下屬，曾任日本總務大臣。她明確表示，希望成為日本首位女首相，並稱將推出政策，抵擋中國的技術威脅，幫助增強日本經濟。

高市表示，希望努力解決前幾屆政府遺留下來的問題，例如引入立法「防止敏感訊息泄露給中國」。

作為黨內最保守一派的成員，她經常參拜供奉日本戰爭死難者的靖國神社。她還反對夫婦使用不同姓氏。目前還不清楚她是否能獲得參加總裁選舉所需的20名議員支持。

圖為2021年2月16日，日本新冠疫苗接種推進大臣河野太郎出席記者會。（Reuters）

河野太郎，58歲

河野畢業於美國喬治敦大學，英語流利，精通社交媒體，曾擔任外務大臣和防衛大臣，並負責行政改革。

圖為2020年9月12日，日本前防衛大臣石破茂於東京參加自民黨總裁選舉辯論。（Reuters）

石破茂，64歲

他是前防衛大臣，於選民民調排名很高，但於黨內議員中不太受歡迎。

野田聖子，60歲

野田聖子是安倍的批評者，曾任總務大臣，也曾擔任男女共同參與大臣。2015年，她曾挑戰安倍的自民黨領導人職位，但沒有獲得參選所需的20名支持者。

日本放送協會報道，野田聖子告訴自民黨議員，她希望參加黨魁競選。