阿富汗局勢｜塔利班將宣布政府成立　排除美歐　邀中俄等出席活動

在阿富汗塔利班組織宣稱拿下潘傑希爾省，將反抗勢力最後一個陣地收入囊中之際，塔利班宣布已邀請中國等6國參加宣布政府組建的活動。



2021年8月31日，美國從阿富汗撤軍後，塔利班官員在喀布爾機場接受記者採訪。（AP）

據俄羅斯衛星通訊社9月6日報道，塔利班武裝邀請土耳其、中國、俄羅斯、伊朗、巴基斯坦、卡塔爾參加宣佈政府組建的活動。

半島電視台援引一名塔利班武裝消息人士稱，塔利班方面已完成宣布新政府成立的必要準備工作。

在這之前，對於中國是否承認阿富汗塔利班政權，中國外交部發言人汪文斌9月1日回應稱，阿富汗歷史正在翻開新的一頁，機遇與挑戰並存，困難與希望同在，飽經苦難的阿富汗人民正迎來國家和平與重建的新起點。

2021年7月28日，中國外長王毅在天津會見阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）。（中國外交部網站）

汪文斌還引用中國已故領導人毛澤東的話讚揚「阿富汗是一個英雄的國家，歷史上從來沒有屈服過」。希望阿富汗各方順應本國人民的迫切願望和國際社會的普遍期待，構建開放包容的政治架構，奉行温和穩健的內外政策，同各種恐怖組織徹底切割，同世界各國特別是周邊國家友好相處。

與此同時，塔利班方面也多次提及中國是主要夥伴。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）9月2日接受意大利《共和國報》（La Repubblica）採訪，指出外國軍隊撤出後，中國將成為阿富汗新政府的主要合作夥伴，這對塔利班武裝來說是一個很好的機會，因中國計劃在阿富汗進行投資，並支持當地重建工作。

穆賈希德稱塔利班對中國的「一帶一路」充滿興趣，中國還將幫助阿富汗充分利用其豐富的銅資源，為阿富汗開闢通往全球市場的道路。