阿富汗局勢｜塔利班：中巴經濟走廊擴展至阿富汗非常重要

巴媒2021年9月4日報道，阿富汗塔利班（Taliban）發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）2021年9月3日表示，延伸中巴經濟走廊，使之與阿富汗聯繫起來非常重要。他同時向巴基斯坦保證，巴基斯坦不會受到來自阿富汗的任何威脅。



巴基斯坦《國家報》（The Nation，暫譯）2021年9月4日指，穆賈希德2021年9月3日以視像形式出席巴基斯坦-阿富汗青年論壇一場題為「共同重建阿富汗」的國際會議時，發表上述言論。

穆賈希德還表示，阿富汗感謝巴基斯坦長期以來對阿富汗人民做出的貢獻，希望巴基斯坦在促進和平及雙邊貿易和商業方面，繼續為阿富汗提供幫助。

穆賈希德此前同樣對與中國的合作表示期待。「中國是我們的通行證」，德媒2021年9月2日援引穆賈希德的話為題報道稱，塔利班希望在中國的幫助下重建阿富汗經濟。與此同時，穆賈希德還說，中國也是阿富汗「走向全球市場的通行證」。

穆賈希德在接受意大利《共和國報》（La Repubblica）採訪時強調：「中國是我們最重要的夥伴，對我們來說這是一個根本的、且不尋常的機會，因為中國願意投資，重建我們的國家。」他還補充說，塔利班對「一帶一路」項目很感興趣。

阿富汗局勢：圖為2021年8月17日，阿富汗武裝組織塔利班主要發言人穆賈希德在首都喀布爾召開記者會。（Reuters）

巴基斯坦瓜達爾（Gwadar）資訊網站Gwadar Pro於2021年7月16日報道，有消息人士援引塔利班諮詢委員會（Majlis Shura）一名成員的話說：「我們支持包括中巴經濟走廊和其他相關項目，我們領導層已經向巴基斯坦和其他各方傳達了同樣的訊息。我們相信阿富汗的繁榮和項目活投資，任何可能確保阿富汗經濟收益的舉措都是歡迎的。事實上，我們是來為這些項目提供安全保障的。」

中巴經濟走廊是共建「一帶一路」的標誌性項目，北起中國新疆喀什，南至巴基斯坦瓜達爾港，於2013年啟動建設。2015年，中巴兩國政府確定了以中巴經濟走廊為中心，以瓜達爾港、能源、交通基礎設施、產業合作為重點的「1+4」合作布局。

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）2021年5月在主持中巴經濟走廊項目進度評估高層會議上表示，中巴經濟走廊將為巴方乃至整個地區帶來經濟繁榮。

中國外交部發言人趙立堅同月在例行記者會上指出，中巴經濟走廊作為「一帶一路」重要先行先試項目，自啟動以來已在交通基礎設施、能源、港口和產業園區等領域取得重大積極進展，同時也在積極向阿富汗等地區國家拓展延伸。

在2021年9月3日的中國外交部例行記者會上，有記者問及中國近期會否與阿富汗就「一帶一路」項目展開合作？中國外交部發言人汪文斌回應稱，我們注意到，阿富汗塔利班方面表示將致力於為外國投資者創造良好環境，認為「一帶一路」有利於阿富汗和本地區發展繁榮，希繼續積極支持和參與「一帶一路」建設。我們希望阿富汗局勢平穩過渡，實現持久和平穩定。這是阿富汗下階段開展對外合作的前提以及各國企業赴阿投資興業的基礎。