英國特種部隊穿罩袍假扮阿富汗婦女逃亡　過程驚險

英國媒體9月5日披露，為躲塔利班武裝檢查，多達20名英國「特種空勤團」（Special Air Service）士兵身穿罩袍假扮成阿富汗婦女逃跑。



2021年8月22日，在阿富汗首都喀布爾，身穿罩袍的阿富汗婦女走在街上。（AP）

據英國《每日星報》9月5日報道，多達20名英國「特種空勤團」士兵身穿罩袍假扮成「虔誠的」阿富汗婦女，在當地反恐警察的幫助下，一路跋涉上百英里成功混入喀布爾機場逃離阿富汗。

一位消息人士稱，這些英國「特種空勤團」士兵此前在阿富汗南部執行「秘密任務」已經有數月時間。在阿富汗局勢急劇變化後，他們被告知停止行動，並立即撤離阿富汗。與此同時，他們還得到了一個「壞消息」，已經沒有可用的直升機能夠把他們送到喀布爾了，這就意味着他們必須自己想辦法「跋山涉水」逃離阿富汗。

2021年8月22日，大批民眾聚集在阿富汗喀布爾機場外。（新華社）

俄羅斯衛星通訊社提到，為方便輕裝潛行，這些特種部隊士兵不得不丟下除武器彈藥外的大部分裝備。隨後他們購買了五輛汽車，一路駕車前往喀布爾機場。

值得一提的是，為了躲避塔利班武裝的檢查站，這些特種部隊士兵在當地反恐警察的幫助下，換上了不同顏色的只露出眼睛的罩袍，假扮成阿富汗婦女。他們一行人開着車，掛着塔利班武裝旗幟，當路過塔利班武裝檢查站時，當地反恐警察都會稱他們為「虔誠的阿富汗婦女」，並稱「她們歡迎塔利班武裝重返阿富汗」。

英國《太陽報》9月5日提到，這些英國特種部隊士兵「逃亡」過程中也有驚險時刻，幸運的是塔利班士兵沒去掀起這些「女性」的罩袍。最終他們成功混進喀布爾，直到抵達美軍看守的機場大門時才卸下偽裝，自我介紹稱是「英國特種部隊」，讓美國士兵大吃一驚。