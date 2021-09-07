北約：中國應加入核軍控談判

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）9月6日在北約軍備控制、裁軍和防止大規模殺傷性武器擴散問題年度會議開幕禮上表示，北約需要對中俄兩國通過公開渠道獲得西方關鍵技術所帶來的威脅保持警惕，因為這些技術可以用於新武器的研發，同時敦促中國加入核軍控談判。



據土耳其阿納多盧通訊社9月6日報道，斯托爾滕貝格在當天的會議上表示，對於北約來說，保持技術優勢極其重要，因為這能夠保證安全。

現在，這種優勢正面臨挑戰，其中，因為中國正在新技術領域進行大規模投資，而這將有助於新型武器的研發。他還指出俄羅斯也發展出多種新型武器。

他強調，在關鍵技術可以被某些國家輕鬆獲得並用來研製新武器的背景下，必須對這種威脅保持警惕。

此外，他還聲稱，作為一個全球性大國，中國在軍控方面負有全球責任，北京也將從相互限制數量、增加透明度和更多可預測性中受益，這些是國際穩定的基礎。他表示，未來的導彈限制談判必須包括更多的國家，而不僅僅是俄羅斯。

斯托爾滕貝格警告說，北京的核武庫正在迅速擴大，「中國正在建造大量的導彈發射井，這可以顯著提高其核能力。所有這一切都在沒有任何限制或約束的情況下發生。而且完全缺乏透明度」。