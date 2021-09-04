立陶宛外長籲歐盟北約與印太等國　協調對華政策

立陶宛（Lithuania）與中國的關係，因前者退出17＋1合作機制以及允許台灣在其首都維爾紐斯（Vilnius）以「台灣」之名設立代表處而趨僵。立陶宛駐華大使已被要求離境。在立陶宛召回駐華大使同日，該國媒體報道外交部長在對華政策的看法。



立陶宛TV3電視台9月3日稱，外長蘭茨貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）在一份外交部的報告中呼籲，歐盟及北大西洋公約組織（NATO）應與印太地區及其他理念相近的夥伴協調對華政策。

他稱歐盟與中國的關係必須進行戰略評估。他稱成員國在對華政策上各走各路，不會加強歐盟力量；若歐盟不以27+1形式應對中國，「我們會在很多領域敗下陣來」，「27+1是歐盟唯一可與北京平等對話的機制」。

2021年5月22日，立陶宛退出中國與中東歐國家的「17+1」合作機制。（Reuters）

立陶宛5月22日宣布退出中國與中歐、東歐國家的「17+1合作」機制（全稱為中國—中東歐國家合作機制）。

蘭茨貝吉斯一向主張歐盟27成員國應透過27+1機制團結一致應對中國，並排除採用類似17+1的、足以分化歐洲的形式。

他在一個與歐盟各國外長進行的會議中，就近期立陶宛承受來自中國的政治、外交及公關壓力進行簡報，並強調歐盟應堅持其價值及原則，加強其經濟韌性、減低對與中國經貿關係的依賴，以及盡快採用歐盟的反脅迫工具。

駐華使節合照表團結

立陶宛9月3日宣布已召回大使，在米克維切涅（Diana Mickeviciene）離開北京前，一眾歐盟駐華使節與她會面，並且發布大合照，以示團結。

歐盟駐華代表團副團長何雲騰（Tim Harrington）9月3日在Twitter發布這張合照，他在貼文表示，歐盟駐華使團與他們的同事、即要離開北京的立陶宛大使米克維切涅會面，以展示團結，並希望她能盡快返回。

▼歐盟多國駐華使節與米克維切涅的合照▼

EU Heads of Mission in #China met to show solidarity with their colleague from #Lithuania Ambassador Diana Mickevičienė as she departs #Beijing, hopefully to return soon pic.twitter.com/6PPkbpax6z — Tim Harrington (@TimHarrington8) September 3, 2021

立陶宛因允許台灣以「台灣」名義設立代表處，與北京政府的關係更加惡化，中方8月10日宣布召回駐立陶宛大使後，並傳出北京要求立陶宛駐華大使離境的消息，立陶宛外交部之後表示遺憾。9月3日，立陶宛宣布已召回駐華大使。