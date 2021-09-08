杜魯多出席選舉造勢活動　遭反疫苗人士擲碎石擊中

加拿大9月20日舉行大選，總理杜魯多（Justin Trudeau）6日到安大略省（Ontario）出席造勢活動時，遇到反新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗人士示威，並遭對方擲碎石擊中，杜魯多表示自己沒有受傷。



杜魯多6日現身安大略省城鎮倫敦（London），在一間釀酒廠與支持者見面後，準備乘坐競選巴士時，遭一批反疫苗人士以碎石「招呼」。根據加拿大電視台（CTV）的片段顯示，杜魯多及一名保鏢，以及巴士的車身似乎被碎石擊中。

杜魯多其後淡化事件，向傳媒表示有碎石擊中自己的肩部。在野黨保守黨（Conservative Party）黨魁奧圖爾（Erin O'Toole）等政治人物譴責事件，奧圖爾形容事件令人噁心。

加拿大：圖為9月5日，加拿大總理杜魯多在大選前到安大略省紐馬基特為自由黨拉票，反對杜魯多的人士在場示威，他們亦抗議政府推行的新冠疫苗接種計劃。（Reuters）

接種疫苗問題是加拿大今次大選其中一個重要議題，杜魯多政府8月宣布所有公務員必須在10月底或之前完全接種疫苗，否則面臨失業的可能。而乘坐民航機、郵輪及長途火車的乘客亦須出示接種證明。

加拿大是世上其中一個新冠疫苗接種中領先的國家，但當地仍然面對不少反疫苗人士的示威，除了今次事件，杜魯多8月底原定到安大略省另一城鎮出席競選集會時，同樣遇到大批反疫苗人士的「埋伏」，結果杜魯多被迫取消有關活動。