新冠肺炎︱歐盟擬將日本等地剔出旅遊安全名單

日本的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情雖然有緩和迹象，不過路透社9月7日引述消息人士報道，歐盟計劃將日本等六個國家剔出旅遊安全目的地名單，意味從這些地方返回歐盟國家的民眾需面對更嚴格的防疫措施。



歐盟外交消息人士透露，歐盟衛生委員會提議將日本、阿爾巴尼亞、亞美尼亞、阿塞拜疆、汶萊及塞爾維亞剔出名單，而烏拉圭亦可能面臨同一命運。歐盟外交人員會在8日審視有關建議，而通常他們都會遵從委員會建議。

除了烏拉圭，另外六國的平均每日確診個案由6月底的每百萬人40宗，急增至9月初的100宗以上，其中塞爾維亞更有逾500宗。而日本在7日新增10605人確診，其中1629人來自首都東京，不過東京的新增確診人數已經連續16天下降。

圖為2021年8月13日，日本東京都淺草仲見世商店街有身穿浴衣和戴口罩的人經過。（AP）

報道指歐盟會在本週末會有正式決定，不過最終各成員國都有決定自己邊境政策的自由，例如德國在5日已經將日本、阿爾巴尼亞、亞塞拜疆及塞爾維亞列入高危地區名單，加強入境限制。

假如歐盟通過更新名單，屆時只會剩下澳洲、加拿大、沙特阿拉伯、香港及澳門等12個國家及地區被列為旅遊安全地區。