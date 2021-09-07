新冠肺炎︱Mu變種病毒是什麼　接種疫苗能夠產生足夠保護嗎？

上周，世界衛生組織（World Health Organization，WHO）替新冠病毒（coronavirus）的一種新「需留意變異株」（variant of interest）命名，稱為Mu變種（Mu variant）。它是於2021年1月第一次在哥倫比亞被發現，而至目前為止，已經在大約39個國家中被發現。



Mu病毒株產生了突變，這代表說，它很有可能從我們自 COVID 疫苗中得到的免疫保護之下逃脫。但令人感到安心的是，雖然它自從2021年1月就已出現，但是它似乎並沒有勝過 Delta變異株，也就是目前世界上大部分地區盛行的變異株。如果Mu病毒株真的是個危險的變異株，我們應該會預期開始看到一些這方面的跡象，而我們目前還未看到這樣的跡象。

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什麼是需留意變異株

我們對 COVID 一個令人印象深刻的反應是頻繁的基因組定序（genomic sequencing），在這之前我們從來沒有做到如此大的規模。這讓我們得以隨着病毒適應及突變，而實時地追蹤並繪製病毒的演化。

某些突變可能對於病毒是有害的，但是有些會是有益的，能夠讓它們傳播得更好、躲避疫苗所提供的保護，或者甚至逃脫 COVID 測試。

如果病毒產生了改變，而這個改變看似具有造成更多傷害的可能性，那麼我們可能就會將它指定為「需留意變異株」。Mu病毒株雖然具有可能會賦予其這些性質的突變，但是證據仍在不斷浮現當中。四種其他的需留意變異株為 Eta、Iota、Kappa 以及 Lambda。

如果有足夠的證據證明Mu病毒株更為嚴重，且開始超越例如Delta等其他變異株，它就有可能會被升級為「高關注變異株」（variant of concern）。四種高關注變異株為 Alpha、Beta、Gamma以及Delta。

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Mu 能夠躲開疫苗嗎

大部分 COVID 疫苗針對的目標是病毒的「棘蛋白」（spike protein），是病毒用來進入細胞的工具。我們的疫苗讓我們的身體暴露在病毒的一部分中，通常就是棘蛋白。如此一來，當我們的免疫系統遇到病毒時，就可以學着對抗病毒。但是，如果一株變異株在棘蛋白上產生重大的改變，這就有可能降低我們疫苗的有效性。

WHO說，初步的證據顯示Mu變異株可能可以部份地逃脫來自疫苗的抗體。但是因為這個數據是來自實驗室的研究，因此我們無法確定這個變異株在所有病毒中的實際表現。我們需要更多的研究來確認它在人體中會如何表現，而相關研究正在進行中。

好消息是，針對至今所有的變種病毒，我們的疫苗目前能夠好好地保護我們避免有症狀的感染（symptomatic infection）以及重症。

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疫苗可能無法永遠保護

有很高的機率，有一天會產生一種新的變異株，能夠大大地躲開由我們的疫苗所提供的保護，而我們的疫苗是基於原始病毒株而研發的。我們會將這種病毒稱為「逃逸變異株」（escape variant）。很難知道這是否會發生、以及何時會發生，但是病毒猖獗的社區傳播增加了這種變異株出現的機會。

但是，如果這真的發生了，領先的 COVID 疫苗製造商也已經準備好了。有些製造商已經在研發對付例如Delta等新變種病毒的疫苗。如果我們真的發現一種逃逸變異株，有些疫苗製造商可以改變他們現有的疫苗來應付新的變異株，大約在6-8週內。世界上的醫療監管機構可能會加速批准程序讓這能夠發生。雖然這會需要某些研究，但是這可能很快就能完成，只要新的疫苗與現存疫苗的性質基本上相同即可。

很有可能，最終我們會看到一種變異株在傳染性上超過Delta變種。科學家認為，Delta的傳染力比起Alpha變種至少高50%，而Alpha變種比起原始病毒株傳染力超過50%。

演化理論預測，病毒可能會隨着時間變得更具傳播力，但是變得不那麼嚴重，因為一個病毒會希望能夠盡可能地傳播，但是又不想要在達成此目的之前即殺死宿主。但這可能未必是SARS-CoV-2所會展現的方式，而現實上，我們仍然在此病毒的早期階段。

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最佳解決辦法

對抗變種病毒最佳的方法就是盡可能讓越多的人施打疫苗，如此一來就會有較少會受影響的宿主，讓病毒能夠繁衍以及突變。

雖然說，一旦我們讓世界上大部分的人都施打疫苗，疫苗可能會對病毒施加「選擇壓力」（selective pressure），而造成病毒演化來躲避疫苗的風險，但是讓更多人施打疫苗的好處遠遠超過此風險。

我不認為現在是要關注在Mu病毒株的時刻。如果它已變成了「高關注變異株」，那麼我們可能需要更擔心。但是我們有許多驚人的工具能夠來對抗此病毒，包括許多成功的疫苗，而大部分的這些疫苗能夠快速地適應新變種病毒。在未來，我們很可能會規律地注射疫苗加強劑，以保護我們對抗變種病毒。

【本文獲「明日科學」授權轉載。】