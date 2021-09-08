日本自民黨總裁選舉　高市早苗正式宣布參選

日本自民黨選舉即將在9月29日舉行，前總務大臣高市早苗9月8日召開記者會，正式宣布參選。



日媒同日較早前已報道，高市早苗最快會在8日正式公布參選消息。日本富士電視台（FNN）指，高市早苗在9月7日親自前往前首相安倍晉三的家中拜訪，相信是要與安倍交換意見。

至於河野太郎，日本放送協會（NHK）報道，他在7日再次與所屬麻生派會長、現任副首相兼財相麻生太郎會面，爭取支持。報道指麻生派內部成員正就是否應支持河野意見分歧，未有統一意向。

圖為2月16日，河野太郎出席記者會，宣布日本新冠疫苗接種計劃。（Reuters）

而在早前表示有意棄選的石破茂，則表示會繼續聽取派系下成員的意見。石破早前表示有意棄選的同時，有意支持河野太郎，但目前未有最終決定。

在8月已宣布參選的岸田文雄，則表示會繼續黨內活動和宣傳，爭取支持。

另外表示有意參選的野田聖子，報道指她在7日與首相菅義偉會面，表明自己參選的意向。

另外安倍所屬黨內最大的細田派，雖然安倍已表明支持高市，但內部仍有意見分歧認為應支持岸田。細田派預料會在8日召開會議，討論支持意向。