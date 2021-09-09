新冠肺炎｜譚德塞：富裕國家在2021年底前應暫停供應疫苗加強劑

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，多國開始為完全接種疫苗的民眾提供第三劑加強劑疫苗，不過世衛（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）9月8日呼籲富裕國家在2021年底次前暫停有關措施，而是將疫苗分發到貧窮國家協助抗疫。



譚德塞在世衛例行疫情簡報會上承認，高危人士有必要接種加強劑疫苗，但不希望本身已完全接種的健康人士普遍獲第三劑疫苗。對於國際藥品製造商協會認為，疫苗供應足以滿足加強劑及貧窮國家民眾需求的言論，他感到震驚。

印度新冠肺炎疫情：圖為2021年8月17日，一名女子在孟買一間戲院內，接種印度Covishield疫苗。（Reuters）

譚德塞指出，疫苗製造商優先為願意付出更多金錢的富裕國家提供疫苗，低收入國家卻被剝奪保障民眾的工具，所以藥廠及控制全球疫苗供應的國家認為窮國滿意接收「剩貨」時，他不會保持沉默。

世衛曾在8月呼籲全球在9月底之前暫停提供加強劑，改為向世界各地仍未接種首劑疫苗的高危人士伸出援手。不過譚德塞認為，情況至今沒有太大改善，因此他再次呼籲延長暫停提供加強劑的期限至今年底，直到各國有最少四成民眾接種疫苗為止。