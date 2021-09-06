新冠肺炎｜福奇：或9月20日前批准輝瑞疫苗加強針

據新華社報道，美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇9月5日表示，美國監管機構可能在9月20日前批准輝瑞新冠疫苗加強針，而莫德納新冠疫苗加強針或許會延遲獲批。



美國總統拜登8月18日宣佈，美國計劃從9月20日起向公眾提供新冠疫苗加強針，以應對全美新冠疫情反彈。福奇5日在美國哥倫比亞廣播公司《面向全國》電視節目中被問到上述目標時，回答說「從某些方面來說」這一疫苗加強針計劃維持不變。

福奇表示，輝瑞公司已向美國食品和藥物管理局提交新冠疫苗加強針審批所需數據，並很可能「趕上截止日期」，但莫德納公司尚未完成這一流程。福奇說，如果美國開展加強針接種的話，他希望這兩種疫苗都能獲批。但如果莫德納公司不能在9月20日前完成提交相關數據這一流程的話，那麼莫德納疫苗加強針就會延遲獲批。

據莫德納公司近日發布的一項聲明，該公司已經啟動向美藥管局提交疫苗加強針審批所需數據的流程。

針對新冠疫苗加強針的免疫效力和是否所有人都應打疫苗加強針等問題，福奇5日表示，輝瑞和莫德納新冠疫苗加強針應該是安全的，但美藥管局和其他相關監管機構將審查有關數據，以確保安全。