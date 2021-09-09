2015年巴黎恐襲案開審　被告自稱ISIS戰士

法國法院9月8日開始審理2015年巴黎連環恐怖襲擊案，唯一在世的行兇者薩拉赫（Salah Abdeslam）在庭上表示，自己是極端組織ISIS的戰士，並高呼自己及其他被告像被狗般對待。



現年31歲的薩拉赫以一身黑色打扮被押解上庭，法官問他的職業時，薩拉赫稱自己辭職成為ISIS戰士，並向主審法官高叫長達兩分鐘，惹來旁聽席的遇難者家屬不滿，稱薩拉赫是奪走130個性命的人渣。

而在開審前夕，法國當局加強法院範圍保安，包括封鎖法院一帶地區，加派警力巡邏；旁聽人士亦要接受多重檢查。

2015年巴黎連環恐襲案9月8日開審，法國政府加強法院一帶保安。（AP）

巴黎在2015年11月13日發生連環恐怖襲擊，9名ISIS槍手在市內多個地點發動自殺式襲擊，導致130人喪生、數百人受傷，這亦是法國自二戰後以來，死傷最嚴重的暴力事件。

連同薩拉赫在內，法國當局一共起訴20名男子，其中相信已經死亡的6人被列為缺席審訊，他們被控協助、策動或資助襲擊等罪名，薩拉赫則被加控謀殺罪。這次審訊預計需時九個月，時任總統奧朗德（Francois Hollande）亦會出庭作證。

假如法院裁定罪名成立，大部分被告將面臨終身監禁的最高刑罰。