2015年巴黎恐襲案開審　被告自稱ISIS戰士

法國法院9月8日開始審理2015年巴黎連環恐怖襲擊案，唯一在世的行兇者薩拉赫（Salah Abdeslam）在庭上表示，自己是極端組織ISIS的戰士，並高呼自己及其他被告像被狗般對待。
現年31歲的薩拉赫以一身黑色打扮被押解上庭，法官問他的職業時，薩拉赫稱自己辭職成為ISIS戰士，並向主審法官高叫長達兩分鐘，惹來旁聽席的遇難者家屬不滿，稱薩拉赫是奪走130個性命的人渣。
而在開審前夕，法國當局加強法院範圍保安，包括封鎖法院一帶地區，加派警力巡邏；旁聽人士亦要接受多重檢查。
巴黎在2015年11月13日發生連環恐怖襲擊，9名ISIS槍手在市內多個地點發動自殺式襲擊，導致130人喪生、數百人受傷，這亦是法國自二戰後以來，死傷最嚴重的暴力事件。
連同薩拉赫在內，法國當局一共起訴20名男子，其中相信已經死亡的6人被列為缺席審訊，他們被控協助、策動或資助襲擊等罪名，薩拉赫則被加控謀殺罪。這次審訊預計需時九個月，時任總統奧朗德（Francois Hollande）亦會出庭作證。
假如法院裁定罪名成立，大部分被告將面臨終身監禁的最高刑罰。
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