加拿大大選｜反對黨競選綱領31次提中國　被指幾乎要與中方斷交

孟晚舟被捕事件發生後中加關係持續緊張，加拿大大選即將在9月20日舉行，與執政自由黨對中加關係保持沉默相比，加拿大反對黨保守黨在選舉綱領中31次提及中國。



加拿大將於9月20日提前舉行大選，中加關係再成焦點。據加拿大《國會山時報》9月8日報道，執政自由黨對加中關係保持沉默，而加拿大反對黨保守黨則極力渲染加中關係，在選舉綱領中31次提及中國。

與執政自由黨在其競選綱領和活動中極力避免談及中國形成鮮明對比的是，反對黨保守黨選舉綱領中31次提及中國，還多次提及北京和中國共產黨，並制定了被專家認為「幾乎要與中國斷交」、「必將導致中國報復」的政策。

保守黨競選綱領列出一大堆對華新舉措，包括不再將對華貿易當作優先事項、將中國在新疆的行為視為「種族滅絕」、禁止中國企業華為公司參與加拿大5G網絡建設、制裁中國的「最嚴重侵犯人權者」、讓加拿大退出亞投行、支持香港的「民主人士」，與台灣開展「更大程度的政治合作」等。

曾任加拿大前外長迪翁（Stéphane Dion）政策顧問的庫倫（Jocelyn Coulon）表示，「看到保守黨的競選綱領時，你就看到一個幾乎想與中國斷交的政黨。」

庫倫指出，保守黨應該認真考慮加中關係，而非羅列出一個任何其他西方國家都不會參與的制裁清單。

庫倫提醒稱，如果保守黨組建政府，其綱領中羅列的政策將肯定遭到北京的報復，尤其是涉台政策。

受孟晚舟在加拿大被捕事件等系列問題的影響，中國和加拿大的關係持續緊張。