加拿大兩在華加國公民被捕滿千日　數百人集會促釋放兩人

孟晚舟被捕後，兩名加拿大人在華被捕滿千日，加拿大舉行反華遊行，加拿大外長批中國搞任意拘押、司法程序不透明。中國駐加大使館與中國大使發言回擊。



加拿大民眾舉行反華遊行，紀念加拿大人在華被捕1,000天（請點選圖集瀏覽）：

據英國路透社報道，9月5日，加拿大外長加爾諾（Marc Garneau）發表聲明，就兩名加拿人康明凱（Michael Kovrig）、斯帕弗（Michael Spavor）在中國被逮捕的案件，批評中方搞任意拘押、司法程序不透明。

聲明稱，這兩名男子和他們的家人被殘忍地剝奪了多年的時間。「這必須停止。康明凱和斯帕弗必須回家。」

兩名在華被捕加拿大人的支持者9月5日舉行兩人被捕1,000天的集會，要求中國釋放兩名加拿大人。

數百人聚集在渥太華的一個公園，一些人穿着印有「為邁克爾兄弟遊行」、「為自由走7,000步」的白襯衫，舉着「把他們帶回家」的橫額。

針對加拿大外長加爾諾5日發表的聲明指責中方任意拘押、司法程序不透明等，中國駐加拿大大使館回應稱，中方對此表示強烈不滿，予以強烈譴責。

中國大使館指出，從近日中方有關部門披露的訊息看，康明凱、斯帕弗二人犯罪鐵證如山。國籍不是逃脱法律制裁的「護身符」。中國司法機關在掌握確鑿證據的基礎上，依法處理相關案件。

中國大使館表示，加方指責中方搞任意拘押、脅迫外交，這完全是混淆是非、倒打一耙。中方絕不會在堅持法治的原則問題上屈服於任何外來壓力。

中方強調，加方無視美方炮製孟晚舟事件、打壓中國高科技企業的政治圖謀，無視孟女士沒有違反加任何法律的事實，執意充當美方幫兇把孟女士拘押超過1,000天，這才是徹頭徹尾的任意拘押和脅迫外交。

9月4日，中國駐加拿大大使叢培武接受加拿大最大通訊社加通社電話採訪時表示，中方敦促加方切實尊重中方司法主權，停止以任何方式對中方進行抹黑攻擊。同時，中方敦促加方立即糾正錯誤，儘快作出釋放孟晚舟的正確決斷並讓其平安順利回到中國，為中加關係重回正軌創造條件。