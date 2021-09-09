印度再現立百病毒疫情　致死率高達75%遠超新冠肺炎

【尼帕病毒Nipah virus／立百病毒】印度南部喀拉拉邦三年來第二次暴發尼帕病毒疫情，已致1名12歲男孩死亡，11人出現感染症狀。



據《今日印度》9月7日報道，一名男孩上周因高燒住院治療，病情不斷惡化，於5日死亡。他的血液樣本被送至國家病毒學研究所後確診感染了尼帕病毒。

當地時間6日，出現感染尼帕病毒症狀的病患人數達到11人。出現症狀的患者之中，有這名男孩的父母及親屬，以及照顧他的醫護人員。

尼帕病毒是一種非常危險的人畜共患病毒，毒性極強，致死率達75%。

印度飽受新冠疫情之苦，近日再現人傳人致命病毒傳染性不急新冠但致命率極高。（美聯社）

狐蝠科的果蝠是尼帕病毒的自然攜帶者，尼帕病毒的傳染性雖然比新冠病毒低，但死亡率非常高，病毒潛伏期長達45天，可以感染的動物範圍更廣泛。人類與動物直接接觸或食用被污染的食物都可以發生傳播，也有大量的人傳人案例。

尼帕病毒感染後可出現三天到兩周的發燒、頭痛，還有咳嗽、喉嚨痛和呼吸困難症狀。接下來可迅速惡化導致腦細胞腫脹，出現嗜睡、精神混亂，甚至是昏迷或死亡。

2010年世衛組織報告顯示，75%的尼帕病毒感染是致命性的（新冠病毒目前約為2%），其餘約20%的倖存者出現持續神經症狀，比如癲癇和性格變化。

尼帕病毒目前多見於東南亞地區，然而隨着氣候變暖，人類破壞更多的動物自然棲息地，讓人畜共患病風險變得越來越高。同時，這種暴露可能讓病毒發生變異，引起新一輪的疫情，讓病毒找到其他宿主走出亞洲。