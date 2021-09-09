緬甸局勢｜軍方否認響應東盟呼籲：沒同意停火

緬甸軍方和國家管理委員會發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）9月6日稱，他們並無同意響應東盟（ASEAN）呼籲停火，但不會阻止東盟特使訪緬和向緬甸提供人道主義援助。



日本共同社5日報道，擔任東盟緬甸問題特使的汶萊外交主管部長艾瑞萬（Erywan Yusof）4日受訪時稱，他與緬甸軍政府外長溫納貌倫（Wunna Maung Lwin）視像會晤時建議停火4個月，而對方已同意這麼做。艾瑞萬稱：「他們對我所說、關於停火的話沒有任何異議。」

緬甸局勢：圖為緬甸民族團結政府署理總統杜瓦拉希拉9月7日在Facebook發表視像講話的影片截圖。（AP）

佐敏吞6日告訴《伊洛瓦底報》（The Irrawaddy），溫納貌倫沒說過軍方同意由艾瑞萬提出的停火建議，從2018年12月21日第一次宣布停火起，軍方每月延長停火期限，現時已把它延長至9月30日，是少數民族武裝組織違反了軍政府宣布的停火條款。

反對派宣戰

由昂山素姬（Aung San Suu Kyi）政府議員組成的民族團結政府（NUG）7日宣布向看守政府發起人民防禦戰爭。民族團結政府署理總統杜瓦拉希拉（Duwa Lashi La）在Facebook發表視像講話，宣布啟動針對軍政府的人民防衛戰並頒布全國緊急狀態。佐敏吞隨即稱NUG企圖發動暴恐襲擊、破壞國家穩定。