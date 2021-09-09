新冠肺炎Delta變種病毒逃避疫苗誘發抗體可能性高8倍　需專研新品

包括英國與印度在內的學者9月6日發表有關新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株Delta的研究。他們發現Delta比原病毒更可能逃避疫苗誘發的抗體，可能性高8倍。這項研究的第一作者認為，人們需研發專門針對Delta的疫苗。



由來自英國、印度和日本等多個國家科學家組成的研究團隊6日在國際期刊《自然》（Nature）刊登關於Delta複製和逃脫免疫系統（Immune Evasion）的研究，得出一些結論，Delta逃避通過阿斯利康或輝瑞疫苗獲得的免疫力的可能性是原始病毒的8倍。

此外研究也指出，Delta再度感染已自新冠肺炎康復的人，可能性高6倍。

古巴新冠肺炎疫情：圖為8月24日，古巴哈瓦那一名女童接種新冠疫苗。（AP）

學者還認為，與其他變種病毒株相比，由於Delta表面有更多棘蛋白（Spike Protein），所以更容易滲透至細胞內部和更容易複製，這意味着病毒更易繁殖。

今年有不少已完成疫苗接種但仍受感染的病例。這項研究的第一作者兼英國劍橋大學臨床微生物學教授格普塔（Ravi Gupta）稱：「我們應認真考慮（研發）Delta專用疫苗，」「傳染力增強或已解釋到我們所見、許多突破疫苗（受感染的現象）。」

他認為，在後疫情時代，某些情況之下，或需讓人配戴防護力更高的口罩以及繼續維持社交距離，在Delta專用疫苗面世前，需接種第3針加強劑。

印度科學與工業研究委員會基因組與整合生物學研究所（CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology）教授阿格拉沃爾（Anurag Agrawal）則指，已注射疫苗的醫護人員感染Delta是一個嚴重的問題，「我們迫切需要考慮一些方法，提高醫護人員對變種病毒的疫苗反應。」